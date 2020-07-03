"الشناوي" يتوقع اعتزال عبلة كامل وسميحة أيوب تنفي إصابتها بـ"كورونا".. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

أسبوع مشتعل بالأحداث والتصريحات الفنية، التي لم تبتعد كثيرًا عما يعانيه العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ شهد قيام الفنانة سميحة أيوب بنفي إصابتها بفيروس كورونا، وتطورات حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية، وحديث الفنانة لقاء الخميسي عن شائعة إصابة زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف بالفيروس، وإعلان الفنان عمرو يسري تعافيه، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة عبلة كامل تستطيع أداء كل الأدوار وإنها تمتلك ميزة كونها من الفنانات اللائي يمكن أن يقاس بهن حالة معينة من خلال تشبيه أي فنانة أدائها تلقائي بعبلة كامل.

وأضاف الشناوي، خلال تصريحاته إلى برنامج "صباحك مصري" المعروض عبر قناة "إم بي سي مصر2"، أن عبلة كامل كانت مؤثرة في أدائها واحساسها وفي حب واحترام الناس لها، لافتًا إلى توقعاته باعتزالها للتمثيل وذلك بعد تغييرها لأرقام هواتفها هي والسكرتيرة الخاصة بها.

وتابع بأن عبلة كامل وفقا لتركيبتها النفسية لن تخرج لإعلان اعتزالها الفن، مشيرًا إلى عدم تنكرها لما قدمته من أعمال فنية سواء قبل أو بعد الحجاب احتراما منها لتاريخها ولزملائها.

سميحة أيوب

أعربت النجمة القديرة سميحة أيوب عن استيائها من شائعة إصابتها بفيروس كورونا الذى تناقلتها بعض المواقع خلال الساعات الأخيرة، معقبة: "هيصة وحكاية ملهاش لازمة".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، المعروض على القناة المصرية الأولى، اليوم الأربعاء: "فوجئت بالتليفون مابطلش رن الكل بيطمن عليا، وانا اندهشت لما شوفت خبر إصابتي بالكورونا".

وأكدت أنها تعرضت لوعكة صحية بالفعل، نتيجة إصابته بآلام في الظهر، ولكنها غير مصابة بالكورونا.

وتمنت سميحة أيوب الشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا، قائلة: "الدولة بتهتم بكل فرد فيها ورجاء زيها زي أي أحد مريض، لكني وجدت استعداء من الناس، ومينفعش أي حاجة تتكتب دلوقتي تتصدق، والشعب المصري ذكي وبيفهم كل الحركات اللي بتتعمل ضده".

عن حالة رجاء الجداوي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يتابع الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي مثلما يتابع حالة كل المرضى المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المعروض عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن ابنة الفنانة تواصلت معه للتعرف على الحالة الصحية لوالدتها، وهو يتابعها في مستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إنهم يقدمون كل الدعم والرعاية الصحية للفنانة رجاء الجداوي، متابعًا: "حالتها قد تكون غير مستقرة وأتمنى لها الشفاء".

لقاء الخميسي

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علقت الفنانة لقاء الخميسي، عبر مداخلة هاتفية، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة، على التليفزيون المصري، على قرار استئناف النشاط الرياضي، وعودة زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة للمشاركة في المباريات.

وقالت لقاء "قلتله من أسبوعين لو هترجعوا تلعبوا كورة تاني في الوضع اللي احنا فيه، هتروح تقعد في البيت التاني اللي في الدقي، والعب براحتك متجيش خالص، الواحد بيخاف على نفسه، وعلى أمي وأمه ووالده".

وتابعت تعليقا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كانوا عملوا مسحة من أسبوع ورجعوا عملوا مسحة تاني، ونتيجتها كانت لسه مطلعتش وصحيت قبله يوم ظهور الإشاعة، لقيت كل الناس مكلماني سلامته وانتي جرالك حاجة، اتوترت وصحيته قلتله المسحة طلعت وانت مخبي علينا ولا إيه؟".

وعادت لتؤكد أنها لا تشعر أن هذا التوقيت هو المناسب لاستئناف النشاط الرياضي "مش حاسة إن ده التوقيت الصح لاستئناف النشاط الرياضي حاسة يتمرنوا الأول اربعات من بعيد لأن بقالهم فترة مش بيتمرنوا وخايفة من الإصابات".

وعن فترة الحظر وكيف استغلوها، قالت "عبدالمنصف أبدع بيسقي الجنينة وهو بيحب الورد، وزرع شجرة برقوق ونعناع، أنا اللي عملت كيك لأول مرة في حياتي".

View this post on Instagram A post shared by القناة الأولى المصرية (@channel1) on Jun 28, 2020 at 3:55pm PDT

ناهد السباعي

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن تفاصيل مشاركتها في فيلم "هذه ليلتي"، الحاصل على جائزة أفضل فيلم قصير، مضيفة: "فرحانة بجائزتي بمهرجان جنيف للسينما الشرقية عن الفيلم".

وقالت ناهد في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، عبر برنامج "القاهرة الآن"، المعروض على فضائية "الحدث"، إنها لم تستغرق سوى نصف ساعة لقراءة الفيلم ووافقت عليه على الفور، لافتة إلى أن "هذه ليلتي" فيلم قصير يعتمد على أحداث اليوم الواحد ورغم صعوبة هذه النوعية من الأفلام إلا أنها محببة لقلبها خاصة أنها أفلام قصيرة محببة للجمهور.

عمرو يسري

أعلن الفنان عمرو يسري شفاءه من فيروس كورونا المستجد، الذي أُصيب به مؤخرًا، وذلك بفيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمرو "وحشتوني أنا الحمد لله بقيت كويس وخفيت، مكنتوش سايبني بدعاكم، بشكركم من كل قلبي، حب الناس ده مش شيء بسيط كمية التليفونات اللي جاتلي من زمايلي وأصدقائي المقربين مش قادر أوصفها".

وتابع "حب الناس أكبر شيء أخدته في دنيتي، اكتشفت ان الناس بتحبني وربنا بيسبب الأسباب عشان تعرف قيمتك عند الناس، الأزمة عدت على خير وكانت مرحلة صعبة".

وأضاف "شوفت الموت بعينيا في يوم، ربنا يكفيكم شر المرض ده ويبعدكم عنه، لازم تاخدوا بالكم كويس أوي وتاخدوا حاجات تديكم مناعة".

أشرف زكي

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان عبد الله مشرف، شهدت تحسنًا كبيرًا، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، أن الفريق الطبي المعالج لعبدالله مشرف، كتب له تصريح خروج، بعد تحسن حالته، وهو بمنزله مؤكدًا أنه كان يتواصل معه طوال الوقت، بشأن تذليل أي صعوبات والاطمئنان على صحته.