سكرتير نيابة ترك وظيفته بسبب الشعر.. معلومات عن الراحل محمود جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

رحل الفنان القدير الراحل محمود جمعة، اليوم الجمعة، ٣ يوليو ٢٠٢٠، عن عالمنا، عن عمر يناهز 71 عامًا، حيث توفي داخل مستشفى بنها الجامعي، بعد تواجده لعدة أيام داخل العناية المركزة.

ونستعرض لكم معلومات عن الفنان الراحل في التقرير التالي :

- من مدينة بنها.

- أنهى دراسته في ‎معهد إعداد الفنيين التجاريين شعبة القانون في شبرا.

- كان قائد للفرقة ٢١ مدرعة في الجيش، وأنهى خدمته عام 1976.

- جاء تعيينه في نيابة بنها الكلية، وهو في خدمته بالجيش، ووقتها وقع عليه الإختيار للانضمام ضمن فرقة المسرحية بالثقافة الجماهيرية.

- أول سكرتير نيابة دارس قانون.

- قال في أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه يحب التمثيل والشعر جدا.

- قال إنه شعر بالملل من وظيفته، وكان يحصل على الكثير من الأجازات المرضية، حتى يطوف المحافظات مع الفرقة المسرحية .

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- قال في لقاء تليفزيوني إنه جلس يكتب الشعر أثناء جلسة محكمة، وفي وقتها رئيس الجلسة طلبه في مكتبه، وقال له :" فين الشعر عايزه وعندما قرأه أعجب به المستشار وقال لازم تنقلوه في وزارة الثقافة".

- ترك وظيفته كسكرتير نيابة، وكاتب جلسة في المحكمة بسبب الروتين وحبه للشعر.

- استعان به الفنان أشرف زكي في كتابة أغاني مسرحية "شفيقة ومتولي" ، وقدم رؤية درامية خاصة للنص.

- قال إن المخرج الكبير يوسف شاهين شاهد العرض، وجلس وتناقش معه لمدة 4 ساعات عن السينما، ووجه له سؤال ما سر نجاح المبدع، ليرد "جمعة" الإتقان.

- تألق في مسلسل" كلبش" بشخصية "الشيخ صالح" والذي قام ببطولته النجم أمير كرارة، وذلك بعد ترشيح المخرج بيتر ميمي له بعدما تعاون معه في "الأب الروحي"، وأكد "جمعة" أنه استعد طويلا لهذه الشخصية.

- استمر عدة أيام داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، إثر إصابته بغيبوبة بسبب خلل فى وظائف الكلى.

- من أهم أعماله الدرامية : "كلبش، وبحر، وبركة، وزلزال، والأب الروحي".

- كان آخر مشاركاته الفنية مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي وخالد زكي، والمقرر عرض جزئه الثاني خلال الأيام المقبلة.