محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أعلنت أسرة الفنان محمود جمعة، تشييع جثمان الراحل اليوم الساعة الخامسة عصرا، إذ تقام صلاة الجنازة على الفقيد بمقابر الشموت ببنها، ليوارى الثرى بمدافن العائلة.
وكشفت أسرة الفنان الراحل أن تشييع الجنازة سيقتصر على عدم إقامة عزاء بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد، والذي تسبب في منع التجمعات.
وقال محمد جمعة نجل الفنان الراحل، إنه يجري التجهيز للجنازة حاليًا، حيث من المقرر الخروج بها من مستشفى بنها الجامعي إلى مقابر العائلة بالشموت، مع عدم إقامة عزاء للفقيد.
وكان أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان محمود جمعة، داخل مستشفى بنها الجامعي.
ونشر زكي، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".
وكان الفنان محمود جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية
كانت هذه تفاصيل خبر بدون عزاء .. أسرة الفنان محمود جمعة تعلن موعد جنازته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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