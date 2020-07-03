إيرادات الخميس.. "Bloodshot" في الصدارة و"Jumanji" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي أمام الجمهور، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استقبلت بعض "السينمات" محبي السينما.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري من إيرادات يوم الخميس 2 يوليو..

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حافظ فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، على بقائه في المركز الأول، محققًا 44 ألفًا و589 جنيهًا، ويأتي فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، في المرتبة الثانية، بعد تحقيقه 34 ألفا و576 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 15 ألفًا و14 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم " The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 12 ألفًا و126 جنيهًا، وذهب المركز الخامس لفيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 9 آلاف و805 جنيهات، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 7 آلاف و638 جنيهًا.

فاز بالمركز السابع فيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 6 آلاف و969 جنيها، وفي المركز الثامن جاء فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 6 آلاف و417 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 3 آلاف و784 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Jumanji" محققًا 3 آلاف و584 جنيهًا.