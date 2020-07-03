تراند اليوم : فنانة شهيرة: كورونا كشف المنافقين في حياتي

قالت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، إن أزمة كورونا ساعدتها كثيرا في اكتشاف المنافقين في حياتها، موضحة أنها أعطتها فرصة أيضا في إعادة حساباتها والاعتماد على نفسها وأسرتها وبيتها قبل أي شيء آخر.

وقالت هيا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات": "كورونا ريحتنا من الناس اللي ليها وجهين اللي تيجي تقعد عندك وتشرب وتاكل من زادك في بيتك وبس تخرج من الباب تتكلم في ضهرك وتقول شفتيها قدمت إيه ولا الكيك ولا الحلو واخدة نصه حق عياله.. ويتنظروا على بيتك وعلى لبسك وأولادك من وراكي وانتوا من جروب واحد".

وأضافت: "كورونا ريحتنا من ناس وايد.. ريحتنا من اللي يجاملون.. أنا كنت كل اتنين وخميس أسوي لمة إن كان حق ربعي أو أهلي.. وما أدري مين طقاقي.. كورونا خليتهم ياخدوا بريك شوية ".

وأوضحت: "بالنسبة لي أنا ما كرهت كورونا بالعكس حبيتها.. شوفوا هي جرثومة هزت الكرة الأرضية فما بالكم لسانكم.. تري كورونا صريحة معانا وخلت الناس تظهر على حقيقتها وبعدتنا عن وايد ناس كانوا مصدر للطاقة السلبية في حياتنا.. ففي وايد ناس عرفتها علي حقيقتها في فترة كورونا".

واختتمت حديثها، قائلة: "ورسالة للحريم اللي إحنا في ده امتحان إنتي ممكن كنتي مهملة بيتك وعيالك ونفسك عشان جمعة أخواتك لأو رفيقاتك.. فجأة كورونا جت قالت لك انتبهي حق بيتك وعيالك ونفسك".