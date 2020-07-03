بعد رحيله..جانب الكتابة الغنائية للراحل محمود جمعة

رحل اليوم الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة، عن عمر يناهز الـ 60 عام، إثر تعرضه لوعكة صحية أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جنازته في مسقط رأسها بمدينة بنها، ليدفن بعدها في مقابر العائلة بمقابر الشبوت.

بجانب نجاحه في الساحة الدراميا بقوة بالعديد من المسلسلات، ظهر دوره كشاعر

بقوة ، حيث قدم أغنية للفنان علي الحجار بعنوان "ياه ياه" من ألبوم "كنت عيدك" عام 1989

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وقدم كتابات غنائية لمسرحية شفيقة ومتولي، ورشحه لهذه المهمة الفنان أشرف زكي، كما يعتبر رائد من رواد المسرح الغنائى فى عصره ، حيث قدم العديد

من الأغانى لمسرح الدولة و مسرح الثقافة الجماهرية الذى ينتمى إليه ، ومن أشهر مسرحياته عنبر رقم ٦ للمخرج سمير العصفوري.

يذكر أن آخر أعمال الراحل محمود الجمعة هو ظهورهه في مسلسل قوت القلوب بمشاركة مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم ماجدة ذكى ، محمد أنور ، إسلام جمال ، سهر الصايغ، كارولين عزمى ، ديانا هشام ، ومن إخراج مجدى أبو عميره وتأليف محمد الحناوي .