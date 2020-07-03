مشاهير الفن يغيبون عن جنازة الفنان محمود جمعة

خلت مراسم تشييع جثمان الفنان محمود جمعة بمدافن الأسرة بمقابر الشموت ببنها من تواجد أى فنانين باستثناء عددًا من زملائه وأصدقائه بالفرقة القومية المسرحية بالقليوبية و منهم الشاعر فؤاد مرسى مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية والمخرج محمد الغباشي والكابتن محمد بهاء بالنادى الأهلى وعصام مرسي عضو الفرقة القومية بالقليوبية والفنان تامر الجزار وعونى مدير منطقة آثار جنوب سيناء وحلمى عبد الشافي مدير شركة إنتاج فنى وعضو المجلس الاستشاري الأسبق لمحافظة القليوبية.

و تواجد عددًا من أسرة الفنان الراحل محمود جمعة وأصدقائه كما تواجد عدد من الشخصيات العامة

وكان قد تم أداء صلاة الجنازة علي الفنان الراحل أمام المقابر والدعاء له

وإدخاله بمدافن الأسرة والدعاء له عقب ذلك.وشهدت الجنازة انهيارًا لأسرة الفنان محمود جمعه وخاصة نجله محمد جمعة.وكان الفنان محمود جمعه قد توفي داخل العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما حيث كان يتلقي العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته "اليوم".وانهار بنات الفقيد ونجله، فور سماع الخبر فيما لم تعلن الأسرة حتى الآن تفاصيل وإجراءات العزاء.ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين أصدقاء الفقيدجمعة مؤكدين أن فقدانه مصاب جلل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.كان الفنان محمود جمعة قد أصيب بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلنت خلود جمعة، ابنته في وقت سابق تحسن الحالة الصحية لوالدها مشيرة إلى أنه بدأ في استرداد الوعي والتعرف على من حوله".ولفتت إلى أن صحة والدها تحسنت كثيرًا وبدأ يستعيد الوعي، لكنه يعاني من بعض الاضطربات بسبب دخوله شبه غيبوبة.وطالبت محبي وزملاء والدها بالدعاء له بأن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما تعود أن يقهر أصعب الظروف والأزمات وأن يتم الله نعمته بالشفاء العاجل والتام.يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.