فيديو .. إڤانيسنس يطرح أحدث كليباته The Game Is Over

طرح الباند العالمي إڤانيسنس، أحدث كليباته، والذي يحمل اسم The Game Is Over، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الباند العالمي إڤانيسنس طرح مؤخرًا كليب بعنوان The Chain، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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