فيديو .. خطوات تعلم الديجيتال أرت

كشف عبد الناصر السعدني، الفنان التشكيلي، خطوات تعلم الرسم عن طريق الديجيتال أرت.
وقال عبد الناصر السعدني، الذي حل ضيفًا على برنامج صباح البلد مع الإعلامية لميس سلامة على قناة
وأضاف أن أي شخص يبدأ في الرسم عن طريق الديجيتال أرت، تحتاج لتعلم الأدوات التي تخص الرسم في البداية، بينما في خلال من شهرين لثلاثة أشهر قد يصبح الشخص وصل لمستوى مميز من فن الديجيتال أرت.
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