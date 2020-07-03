فيديو .. خطوات تعلم الديجيتال أرت

كشف عبد الناصر السعدني، الفنان التشكيلي، خطوات تعلم الرسم عن طريق الديجيتال أرت.

وقال عبد الناصر السعدني، الذي حل ضيفًا على برنامج صباح البلد مع الإعلامية لميس سلامة على قناة

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صدى البلد، أن الرسم عن طريق الديجيتال أرت تحتاج لدورة مبدئية للفوتوشوب، ثم بعدها المتابعة مع فنان مختص للحصول على الخطوات الخاصة بالرسم.

وأضاف أن أي شخص يبدأ في الرسم عن طريق الديجيتال أرت، تحتاج لتعلم الأدوات التي تخص الرسم في البداية، بينما في خلال من شهرين لثلاثة أشهر قد يصبح الشخص وصل لمستوى مميز من فن الديجيتال أرت.