اعترافات فتاة التيك توك باستقطاب الشباب لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تفاصيل جديدة كشفتها تحقيقات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة فى واقعة منار سامى فتاة التيك توك لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى وبثهامن خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء بهدف الإستفادة المادية وبرفقتها أحد متجرى الأقراص المخدرة.

واوضحت التحقيقات بان منار المهنة بدون عمل و"مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى قضية تبديد - مقيمة بدائرة مركز شرطة كفر شكر وأنها خلال الآونة الأخيرة قامت بالتنقل بين محل إقامتها وبعض الشقق المفروشة ببعض المناطق المختلفة خشية ضبطها عقب بث العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وتداولها وإنتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وقالت المتهمة بانها قامت بانشاء قناة على موقع "يوتيوب"وكذا حسابات إلكترونية على تطبيقي تيك توك وإنستجرام تتولى من خلالهم إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى مخل

من شأنها خدش الحياء العام .

وأقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال إستقطاب عملائها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى نظير حصولها على مبالغ مالية .

من جانبه قال صديقها المضبوط معها وشهرته زيكا بأن الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد الإتجار ، وأضاف بأنه تعرف على المتهمة المذكورة إثر وقوع حادث سير بين السيارة قيادتها وسيارة أخرى وتدخله لفض مشادة بينها والطرف الآخر .

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وتحفظت جهات التحقيق على هاتف محمول خاص بالمتهمة محمل عليه بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها خادشة للحياء مبلغ مالي فضلًا عن كمية من المواد المخدرة وامرت النيابة بحبسهما على ذمة

التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى أكدت قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكترونى وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعى تمثل إعتداء على على القيم والمبادىء لما تحمله من تحريض على الفسق ، وإذاعة تلك المقاطع مقابل حصولها على إستفادة مالية.

كما أمكن رصد عدد من مقاطع الفيديو المباشر عبر أحد تطبيقات المكالمات بتقنية الفيديو ذات محتوى منافى للآداب متبادلة مع أحد الأشخاص غير محدد.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية ، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكنضبطها حال تواجدها بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية وبرفقتها أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، وعثر بحوزته على 100 قرص مخدر لعقار التامول ومبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه و4 هواتف محمولة، وقيامه بالتخلى عن سلاح أبيض كان بحوزته أثناء ضبطه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.