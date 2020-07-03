بالصور .. تشييع جثمان الفنان محمود جمعة بمقابر الشموت ببنها

شيعت منذ قليل جنازة الفنان محمود جمعة عقب خروج جثمانه من مستشفى بنها الجامعى الآن، و تواجد أفراد أسرة الفنان الراحل محمود جمعة وأصدقائه.

كما تواجد عدد من الشخصيات العامة منهم الشاعر فؤاد مرسى مدير عام الثقافة السابق بالقليوبية، والمخرج محمد الغباشي والكابتن محمد بهاء بالنادى الأهلى وعصام مرسي عضو الفرقة القومية بالقليوبية والفنان تامر الجزار وعونى مدير منطقة آثار جنوب سيناء.

وحلمى عبد الشافي مدير شركة إنتاج فنى وعضو المجلس الاستشاري الأسبق لمحافظة القليوبية.

وتم أداء صلاة الجنازة علي الفنان الراحل أمام المقابر والدعاء له وإدخاله بمدافن الأسرة والدعاء له عقب ذلك.

وشهدت الجنازة انهيارا لأسرة الفنان

محمود جمعه وخاصة نجله محمد جمعة.وكان الفنان محمود جمعه قد توفي داخل العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عامًا حيث كان يتلقي العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته "اليوم"واصيبت بنات الفقيد ونجله بحالة انهيار فور سماع الخبر فيما لم تعلن الأسرة حتى الآن تفاصيل وإجراءات الجنازة .ونعى العديد من أبناء بنها ومحافظة القليوبية والفنانين أصدقاء الفقيد جمعة، مؤكدين أن فقدانه مصابجلل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.كان الفنان محمود جمعة قد أصيب بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلنت خلود جمعة، ابنته في وقت سابق تحسن الحالة الصحية لوالدها مشيرة إلى أنه بدأ في استرداد الوعي والتعرف على من حوله".ولفتت إلى أن صحة والدها تحسنت كثيرًا وبدأ يستعيد الوعي، لكنه يعاني من بعض الاضطربات بسبب دخوله شبه غيبوبة.وطالبت محبي وزملاء والدها بالدعاء له بأن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما تعود أن يقهر أصعب الظروف والأزمات وأن يتم الله نعمته بالشفاء العاجل والتام.يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.