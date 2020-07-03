أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وهذا ما قالته ابنته

حرص الفنان أحمد زاهر علي تهنئة زوجته والاحتفال بيوم ميلادها، ونشر علي حسابه الخاص بموقع إنستجرام صور جميلة لزوجته، وأرفق تعليقا قائلًا: يوم 2 يوليو أجمل يوم في حياتي لأنه اليوم الي اتولدت فيه حبيبتي ومراتي وام بناتي وشريكة عمري وشريكة نجاحي وأحلي حاجه حصلتلي كل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي وروحي وعمري وكل حاجه في دنيتي ربنا يخليكي

ليا وميحرمنيش منك لحظة واحدة وعقبال مليون سنة...بحبك يا هدي.



كما احتفلت اليوم الفنانة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها، ونشرت على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعها بوالدتها وأخواتها، وظهرو في لحظة عناق وحب عائلي، وكتبت معلقة علي الصورة: كل سنة وانتي أمي

وأختي وصاحبتي وضهري وسندي وأغلي حاجة في الدنيا.



وسرعان ماانهالت علي الصورة الإعجابات والتعليقات الرائعة وجاءت التعليقات كالتالي: ماشاء الله، ماشاء الله تبارك الله ربنا يحفظكم، كل سنة وحضرتك طيبة، ربنا يخليهالكوا ويحميها وعقبال مليون سنة.



وجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركته في مسلسل البرنس، الذي حقق نجاحًا باهرًا وكان عرضه فى رمضان الماضى، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل درامي اجتماعي، من نوعية الـ 30 حلقة.