أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وهذا ما قالته ابنته

حرص الفنان أحمد زاهر علي تهنئة زوجته والاحتفال بيوم ميلادها، ونشر علي حسابه الخاص بموقع إنستجرام صور جميلة لزوجته، وأرفق تعليقا قائلًا: يوم 2 يوليو أجمل يوم في حياتي لأنه اليوم الي اتولدت فيه حبيبتي ومراتي وام بناتي وشريكة عمري وشريكة نجاحي وأحلي حاجه حصلتلي كل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي وروحي وعمري وكل حاجه في دنيتي ربنا يخليكيليا وميحرمنيش منك لحظة واحدة وعقبال مليون سنة...بحبك يا هدي.
وأختي وصاحبتي وضهري وسندي وأغلي حاجة في الدنيا.
كما احتفلت اليوم الفنانة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها، ونشرت على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعها بوالدتها وأخواتها، وظهرو في لحظة عناق وحب عائلي، وكتبت معلقة علي الصورة: كل سنة وانتي أمي
وسرعان ماانهالت علي الصورة الإعجابات والتعليقات الرائعة وجاءت التعليقات كالتالي: ماشاء الله، ماشاء الله تبارك الله ربنا يحفظكم، كل سنة وحضرتك طيبة، ربنا يخليهالكوا ويحميها وعقبال مليون سنة.
وجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد زاهر مشاركته في مسلسل البرنس، الذي حقق نجاحًا باهرًا وكان عرضه فى رمضان الماضى، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل درامي اجتماعي، من نوعية الـ 30 حلقة.
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