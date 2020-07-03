ملوحًا بإشارة نمبر وان.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة

شارك النجم محمد رمضان محبيه ومتابعيه علي حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له.
وظهر رمضان ملوحًا بإشارة نمبر وان وإطلالة جذابة ذات ثقه وجرأة مرتديا قميص مشجر ونظارة بيضاء، وكتب معلقا علي الصورة: مساء الخير.
وعلى السياق الفني، آخر اعمال النجم محمد رمضان بطولة مسلسل البرنس الذي كان عرضه في رمضان الماضي.
البرنس بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، تأليف وإخراجمحمد سامي، وهو من نوعية الـ 30 حلقة.
وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مصري عرض لأول مره في شهر رمضان 2020 حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.
ولعب محمد رمضان بدور سمكري ويتزوج من الفنانة نجلاء بدر ذلك حيث يعمل سمكري مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن مسلسل البرنس وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه ذلك حيث الأخ الأكبر يدعى عبد المحسن ويجسده الفنان إدوارد، يليه فتحي ويجسده الفنان أحمد زاهر، ثم ياسر ويجسده الفنان محمد علاء، ونورا وتجسدها الفنانة ريم سامي، وعبير وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسده الفنان الشاب أحمد داش.
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