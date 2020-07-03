ملوحًا بإشارة نمبر وان.. محمد رمضان ينشر صورة جديدة

شارك النجم محمد رمضان محبيه ومتابعيه علي حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة له.

وظهر رمضان ملوحًا بإشارة نمبر وان وإطلالة جذابة ذات ثقه وجرأة مرتديا قميص مشجر ونظارة بيضاء، وكتب معلقا علي الصورة: مساء الخير.

وعلى السياق الفني، آخر اعمال النجم محمد رمضان بطولة مسلسل البرنس الذي كان عرضه في رمضان الماضي.

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البرنس بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، تأليف وإخراج

محمد سامي، وهو من نوعية الـ 30 حلقة.

وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي مصري عرض لأول مره في شهر رمضان 2020 حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.

ولعب محمد رمضان بدور سمكري ويتزوج من الفنانة نجلاء بدر ذلك حيث يعمل سمكري مع والده في ورشة وبعد وفاته يحدث مشاكل مع 6 من اشقاءه على الإرث ذلك حيث يدخل السجن مسلسل البرنس وعندما يخرج يبدأ في الانتقام من كل من ظلمه ذلك حيث الأخ الأكبر يدعى عبد المحسن ويجسده الفنان إدوارد، يليه فتحي ويجسده الفنان أحمد زاهر، ثم ياسر ويجسده الفنان محمد علاء، ونورا وتجسدها الفنانة ريم سامي، وعبير وتظهر في شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، و"عادل" يجسده الفنان الشاب أحمد داش.