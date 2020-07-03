سلوي محمد علي: البداية الجديدة تحتاج إلى شجاعة

قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن كل يوم يكون بداية جديد، وأن الشخص الذي يريد أن يخوض بداية جديدة عليه أن يتمتع بالشجاعة.

وتابعت خلال تقديمها برنامج 3 ستات بجانب الإعلاميات

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سالي حماد، وإيمان يوسف والمذاع على قناة صدى البلد، أن كل يوم في الفجر بداية لليوم والحياة ويخلص الليل ويبدأ النهار وهكذا، كما تنتهي مرحلة الطفولة ثم المراهقة والشباب ثم مرحلة الكهولة.



وكشفت الفنانة سلوي محمد علي أن البدايات الجديدة تحتاج إلى شجاعة من الشخص.

من جانبها قالت الإعلامية سالي حماد أنه من السهل أن يبدأ أي شخص بداية جديدة ومن ضمنها في مجال الدراسة.