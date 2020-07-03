تراند اليوم : عاجل – سما المصري تواجه تهمة اخري ببسب هذه الفيديوهات الجديدة

كلفت نيابة شمال القاهرة الكلية في مصر، باستعجال التحريات في اتهامات جديدة ضد الراقصة “سما المصري” بالتحريض على الفسق والفجور.

وأمرت النيابة باستدعاء “سما المصري” للاستماع إلى أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها من المحامي أشرف فرحات، وخلال التحقيقات ظهرت عليها علامات الصدمة، وقالت أن مقدم البلاغ يسعى للشهرة من خلال التقدم ببلاغات ضدها وضد عدد من الفنانين.

وأضافت أنها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وأن هاتفها المحمول سرق ومن الممكن أن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها “سما المصري” بالسجن 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بعد اتهامها بـ”خدش الحياء العام”.