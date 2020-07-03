تراند اليوم : عاجل – تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

كشف مصدر طبي عن تطور مفاجئ في الحالة الصحية للممثلة المصرية رجاء الجداوي، المحتجزة في مستشفى “أبو خليفة” بالإسماعيلية، بعد أن طرأ تحسن عليها خلال الساعات الأخيرة.

وقال المصدر، إن حالة الجداوي بدأت تتحسن تدريجيًا، وهناك تطور فى حالتها الصحية، بعد مرور 41 يومًا على تواجدها في العزل الصحي، لكنها ما زالت على جهاز تنفس صناعى اختراقي، داخل العناية المركزة’، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوقت الحالي،.

وأضاف المصدر: إن جهاز التنفس، لعب دورًا هامًا، فى ضبط نسبة الإكسجين فى الدم بنسبة 80 في المائة، لكنها لن تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، إلا أذا انتظمت نسبة الأكسجين فى الدم، وعمل الرئتين بشكل جيد.

والجهاز التنفس الصناعى الاختراقى، هو عبارة عن أنبوبة متصلة بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بإنتظام، لمساعدتها على التعامل مع جهاز التنفس، كما أفاد المصدر.

وكانت الجداوي، نُقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية في أول يونيو الماضي، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعدها دخلت غرفة العناية المركزة بالمستشفى تحت جهاز تنفس.

وخضعت للحقن ببلازما المتعافين، إلا أن حالتها الصحية تدهورت ووضعها الأطباء على جهاز تنفس صناعي تداخلي حنجري، حتى تتحسن نسبة الأكسجين في الدم.