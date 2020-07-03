تراند اليوم : أفضل أفلام ديزني 2020.. “كوكو وموانا” الأبرز- أتفرج

مع قلة الخروجات والتنزهات يشعر الأطفال والكبار بالملل، ويمكنك تعويض هذا من خلال مشاهدة أفلام ديزني الشيقة التي تصلح لجميع أفراد الأسرة.

ويمكنك مشاهدتها عبر خدمة البث الجديدة (+Disney) وإليكم أفضل 4 أفلام ديزني 2020 المميزة.

أفضل أفلام ديزني2020

1. فيلم coco

من أفلام ديزني الثلاثية الأبعاد ومن إخراج لي أنكريش، وهو فيلم حاصل على جائزة البافتا كأفضل فيلم رسوم متحركة ويسرد الفيلم قصة الطفل ميجل ريفيرا البالغ من العمر 12 عام.

حيث يعيش في بلدة صغيرة بالمكسيك وعنده شغف كبير بالموسيقى ويريد أن يصبح نجما مثل إرنستو دي لاكروز بالرغم من منع عائلته للموسيقى، ويقرر أن يذهب لزيارة مرقد ارنستو في يوم الموتى الذي يقام سنويا حيث ينتهي به الحال في أرض الموتى ويستطيع أن يقابل أهله الراحلين ويتعرف على أسرارهم.

2. فيلم Mr Fox

فيلم مستر فوكس من أفلام الأنيميشن المميزة وتدور قصته حول ثعلب يقوم بمطاردة وسرقة الديوك الرومي والدجاج وحينما يسرق إحدى المزارع بالإشتراك مع زوجته يتم القبض عليه ويتوقف فوكس عن السرقة ويبحث عن عمل أخر.

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أفضل 5 أفلام أكشن 2020 على Netflix

وينتقل للإقامة بجوار شجرة قريبة من إحدى المنشأت التي يديرها مزارعون أشرار وهم والتر ناثينال وفرانكلين ويحاولون التخلص من فوكس فيقرر مستر فوكس التصدي لهم ومواجهتهم، والفيلم من إخراج المخرج السينمائي ويس أندرسون.

3. فيلم Moana

من أفلام ديزني الذي تم إنتاجه عام 2016 وهو لبنت تدعى موانا ولدت في جزيرة مونونوي وهي أبنة زعيم الجزيرة، وكانت تحب الإبحار منذ طفولتها إلا أن والدها كان يمنعها من هذا، وتتعرض الجزيرة لخطر سيطرة الظلام ويختار المحيط موانا حتى تنقذ شعبها، الفيلم من إخراج رون كليمنتس وجون موسكر.

4. فيلم the Emperor’s New Groove

فيلم رسوم متحركة من إنتاج ديزني ومن إخراج مارك ديندال وتأليف كريس ويليامز، وتدور الأحداث حول الإمبراطور كاسكو والذي يقرر أن يهدي نفسه منتجعا يبنيه على أحد التلال بمناسبة عيد ميلاده،

ويستدعي باتشا ليرشده إلى أجمل التلال حيث يرشده إلى تل قريته، فيقرر كاسكو هدم القرية وتتوالى أحداث الفيلم.