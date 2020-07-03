وزير الخارجية الباكستاني يعلن إصابته بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/7/3 05:59 م بتوقيت أبوظبي
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن نتائج الفحوصات بالنسبة لفيروس كورونا جاءت "إيجابية".
وأوضح قريشي أنه شعر بحمى طفيفة بعد ظهر الجمعة ثم خضع للعزل على الفور في المنزل، ثم ثبتت إصابته بالفيروس لاحقا.
وقال الوزير على حسابه على تويتر بعد ظهر الجمعة، "شعرت بحمى طفيفة وعزلت نفسي في المنزل على الفور. لقد ظهرت الفحوصات إيجابية لـ "كوفيد -19". وبفضل الله ، أشعر بالقوة والنشاط. سأستمر في أداء واجباتي من المنزل"، مطالبا بالدعوة له خلال الصلوات.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في باكستان حتى بيانات الثاني من يوليو 217809 حالات، بينما ارتفع إجمالي الوفيات جراء كورونا في البلاد إلى 4473 حالة وفاة.
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