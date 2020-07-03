أيتن عامر تطلب الدعاء لابنها يوسف بالشفاء

Jul 03, 2020 طلبت الممثلة ايتن عامر من المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي الدعاء لابنها يوسف بالشفاء بعدما أصيب بكسر فى الترقوة. وكتبت أيتن عامر عبر حسابها على انستغرام قائلة “الدعاء لإبني ربنا يهون علية الوجع والألم. ربنا يحفظ كل الأطفال يا رب”. تفاعل عدد كبير من المتابعين مع التدوينة حيث تمنوا لابنها الشفاء العاجل. يذكر أن الفنانة أيتن عامر شاركت في السباق الرمضاني 2020 من خلال مسلسل “فرصة تانية”، وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي. ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي وغيرهم.







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