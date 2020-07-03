خاص- نادين ن. نجيم وتيم حسن في عمل جديد؟ الأولى تكشف التفاصيل

أطلت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم حول في ختام الموسم الثالث من “ذا انسايدر بالعربي” حيث تحدثت عن الإعتزال، العمل الجديد وتفاصيل مسلسل ٢٠٢٠ وتحدثت أيضًا عن مرحلة ما بعد الطلاق.

في البداية تحدثت نادين عن الاعتزال حيث أشارت الى أنها ستنسحب بطريقة ذكية جداً من الوسط وفي الوقت المناسب ولكن ليس بشكل مفاجئ أو بطريقة متسرعة. وشددت أنه سبق وفكرت في حال تم عرض “عشرين عشرين” في رمضان 2020 لم تكن لتخوض بعدها أي عمل لأنها فكرت بأخذ اجازة طويلة ولكن أتت الاجازة من تلقاء نفسها كأن الله يقول لها أنه ليس الآن وقت الاعتزال بحسب تعبيرها.

سبب آخر يمنع نادين اليوم من الاعتزال وذلك بعدما كشفت انها وقعّت عقداً مع شركة الصباح منذ ثلاث سنوات على تنفيذ عمل درامي Digital مؤلف 15 حلقة ، وتم تأجيل تصويره عدة مرات في السابق بسبب ضغط الوقت ولكن الآن اصبح الوقت مناسباً لخوض هذه التجربة.

ورداً على سؤال حول ما تم تداوله من ان المسلسل سيشارك في بطولته النجم تيم حسن، أكدت نادين ان ليس لديها علم بهذه القصة لأن هذه الاشاعة يتم التداول بها منذ عام تقريبا ولكن لم يتم طرح الموضوع صراحة.

الشخصية التي ستقدمها نادين في المسلسل الجديد تختلف عن الشخصية التي ستطل بها بمسلسل “2020” عن هذا الموضوع لفتت نادين الى ان مسلسل “عشرين عشرين” “سبيسيال” وقد أخذ مجهوداً كبيراً منها لأن هناك مشاهد صعبة ومتعبة تم تنفيذها ولكن في نفس الوقت ممتعة.

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وعن تعرضها لمواقف صعبة وخطيرة، قالت نادين “انا بقول ان الله حماني”. وتابعت أن الاماكن التي صورت بها صعبة وقالت “انت وحظك”.

وعن الدور، كشفت نادين أنها ستلعب دوراً في قوى الأمن لكن تضطر الى الدخول بخط آخر لهدف معين وقضية مهمة يريدون الوصول الى تفاصيلها بطريقة معينة فتلجأ الى تمويه الشخصية من خلال ارتداء الحجاب. وشددت انها استمتعت بتنفيذ الشخصيتين وكل واحدة قدمتها على طريقتها وهي لا زالت حتى الآن باجواء الشخصيتين التي قدمتهما في “2020” خاصة انها ستطل بهما على طبيعتها.

ورداً على سؤال حول الأخبار التي تنتشر على مواقع التواصل عن لسانها لخلق مشاكل مع الممثلات السوريات، أكدت نادين أنها تبتعد دائماً عن ابداء رأيها بأي أحد آخر. وشددت انها لم تبد رأيها في كل مقابلاتها بأي أحد خاصة الممثلات والممثلين، كما عبرت عن حبها الكبير لسلافة معمار.

وعن نشر صورها مع ولديها مؤخراً، شددت انها تحب ان تشارك الجمهور هذا الجانب من حياتها وليس فقط الشق المهني. وخلال فترة الحجر المنزلي تقربت جداً من ولديها خاصة ان هذه الفترة أتت بعد انفصالها عن زوجها.

نذكر ان موقع “الخليج 365” أول من كشف عن التعاون الجديد الذي سيجمع النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع المنتج صادق الصباح من خلال مسلسل قصير يتألف من 15 حلقة تقريباً، رومانسي “لايت كوميدي” جميل جداً ومن المتوقع عرضه قبل رمضان 2021، على ان تبدأ نادين التصوير بعد أسابيع قليلة كي يصبح العمل جاهزاً للعرض.