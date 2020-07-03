تعرف على حقيقة اعتناق ليندسي لوهان "الإسلام"

احتفلت النجمة الأميركية ليندسي لوهان الخميس، 2 يوليو بعيد ميلادها، حيث أكملت اليوم عامها الـ33، ودائمًا ما تثير النجمة العالمية الجدل حولها في العديد من المناسبات، التي نرصدها فيما يلي من الأحدث للأقدم:

- في شهر سبتمبر 2018، تعرضت ليندسي لوهان للصفع من سيدة سورية في شوارع روسيا، وذلك حينما توقفت ليندسي بسيارتها لتقترب من أسرة سورية لاجئة، وتحاول اصطحابهم للفندق الذي تسكن فيه، لكن الأسرة لم تتفهم حديث ليندسي التي كانت تسجل ما يحدث في فيديو لايف عبر إنستجرام، وظلت تلاحق الأسرة السورية حتى صفعتها السيدة على وجهها، لتنهمر النجمة الأمريكية في البكاء.

في فبراير 2018، اثارت ليندسي لوهان الجدل مجددًا حول اعتناقها الإسلام، وذلك بعد ظهورها بالحجاب خلال فعاليات أسبوع الموضة في لندن، إلا أن صحيفة ديلي ميل نفت ذلك، على الرغم من أنها ظهرت تارة وهي تحمل القرآن الكريم، وتارة أخرى بعدما حذفت جميع صورها العارية والجريئة على إنستجرام، وكتبت جملة "عليكم السلام" في خاصية الـ"bio" عبر حسابها.

- في أكتوبر 2017، وقفت ليندسي لوهان في صف المنتج الأمريكي هارفى واينشتاين ضد الاتهامات التي وجهت إليه باغتصاب فتيات ونساء والتحرش بهن، وهن في بداية مشوارهن الفني، وعلى خلفية تلك الأزمة علقت بأنها لن ولم تصدق تلك الادعاءات، لافتة إلى أنها تعاونت مع هارفى واينشتاين في العديد من الأعمال السينمائية ولم يفعل معها أي شيء.

- في يونيو 2017، ظهرت ليندسي لوهان في حفل زفاف أحد أصدقائها (مثلي الجنس) على صديقه، بأحد الفنادق الشهيرة في ايسلندا، وهو ما وضعها في مرمي الهجوم بسبب تردد شائعات عن اعتناقها الإسلام.

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