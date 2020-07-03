عمرو دياب يستعد لطرح "محتاج لحبيب"‎

يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "محتاج لحبيب"، من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

أغنية "محتاج لحبيب"، من كلمات خالد حلمي، وألحان محمد بسيط، وتوزيع نديم الشاعري.

ويقول مطلع الأغنية "محتاج لحبيب يبقى مقاسك.. سترك و غطاك قدام ناسك قلبه متفصل على كيفك.. مش حد يدوس على إحساسك". قد يهمك أيضا: عمرو دياب يتصدر تريند التويتر خالد حلمي يوجّه رسالة للفنانة إليسا عقب خروجه من "ذا فويس"

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