شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل حتى الموت.. 5 فنانين شاركوا فى أعمال فنية لآخر نفس فى حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاش عدد من نجوم وعمالقة الفن للفن وأعطوه كل حياتهم وأبدعوا دائما حتى فى أصعب وأقسى لحظات حياتهم، وظل عدد منهم يعمل ويبدع حتى آخر يوم فى حياته وماتوا وهم يشاركون بالتمثيل فى آخر أعمالهم أثناء التمثيل.

وفى السطور التالية نستعرض حكايات عدد من نجوم الفن الذين ظلوا يمثلون ويبدعون حتى الموت وشاركوا فى أعمال فنية حتى أخر نفس فى حياتهم.

كانت قصة وفاته من أغرب القصص، حيث ينطبق عليه مقولة التمثيل حتى الموت وإلى آخر نفس، فالفنان العملاق توفى أثناء تصوير فيلم "أيوب"، بطولة النجم العالمى عمر الشريف وهو يمثل مشهد الموت.

وكشف المخرج هانى لاشين كواليس وفاة المليجى، فى تصريحات له قائلا: "قعدنا على ترابيزة بنستعد بالمكياج وطلب قهوة، وكان المفترض طبقا للسيناريو أن يوجه المليجى حديثه لعمر الشريف ويقول: الحياة دى غريبة جدًا، الواحد ينام ويصحى وينام ويصحى وينام ويشخر، وقام بخفض رأسه كأنه نائم على الكرسى، وأصدر صوت شخير كأنه مستغرق فى النوم".

نظر الجميع إلى الفنان الكبير بدهشة وإعجاب من روعة تمثيله، وقال له عمر الشريف، "إيه يا محمود خلاص بقى اصحى"، وكانت المفاجأة أن المليجى لفظ بالفعل أنفاسه الأخيرة، فمات وهو يؤدى مشهد الموت وذلك فى 6 يونيو 1983، عن عمر ناهز 72 عامًا.

المعلم رضا

أما الفنان الكبير محمد رضا الشهير بالمعلم رضا، فحكى ابنه أحمد فى حوار لليوم السابع تفاصيل وفاته المفاجئة بعد عودته من تصوير آخر أعماله وهو مسلسل ساكن قصادى، الذى أى دوره فيه فى نفس اليوم الذى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقال أحمد محمد رضا "كان والدى بكامل صحته ولم يكن يعانى سوى من بعض الأمراض المزمنة التى تعايش معها، ويوم وفاته ذهب لأداء دوره فى مسلسل ساكن قصادى، وكان صائما، حيث كان التصوير فى نهار رمضان، وبعدما انتهى من التصوير عاد إلى المنزل وكان أخى حسين يزوره، وكنا جميعا تزوجنا وأنجبنا".

وتابع ابن المعلم رضا "كنت مسافرا فى مهمة عمل، وأراد أخى أن يمشى قبل الإفطار، لكن أبى طلب منه أن يبقى ليفطر معه هو وأمى وعبير ابنة شقيقتى الراحلة، وبعد الإفطار اتصل به صحفى من إذاعة القناة لإجراء حوار، وأثناء الحديث لفظ أبى أنفاسه وسقطت سماعة التليفون من يده، وجاءت عبير لتناديه فلم يرد، ونادت على أخى حسين الذى فوجئ بوفاة أبى ورد على السماعة ليخبر الصحفى أن والدى توفى، فأصيب الصحفى بحالة ذهول، وكان هذا فى 21 رمضان الموافق 21 فبراير 1995".



أأحمد محمد أثناء الحوار عن حياة والده

وكان الفنان الكبير عبد المنعم إبراهيم يعشق الفن ويعمل حتى فى أصعب الظروف الحزينة التى مر بها ومنها مرض زوجته ووفاتها، وحتى أخر أيم حياته، وعن وفاته قالت ابنته سمية عبدالمنعم ابراهيم فى حوار لليوم السابع :"كان أبى يشعر بدنو الأجل، رغم أنه لم يمرض مرضًا شديدًا، وحزن جدًا لوفاة أصدقائه الذين ماتوا قبله، خاصة الفنان محمد رضا، وكان يقول «دورنا قرب»، وأوصانا بأن تخرج جنازته من المسرح القومى لأنه كان يعشق المسرح ويعتبره بيته"

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وتابعت الابنة :"كان أبى يعمل حتى آخر أيام حياته، وعندما أصيب بمياه على الرئة ودخل الرعاية المركزة، صمم على الخروج رغم رفض الأطباء، وانفعل لأنه كان مرتبطًا بمواعيد تصوير، وقال للطبيب: "لازم أخرج، المنتج هيتخرب بيته لأنه حاجز الاستوديو ودافع دم قلبه"، وأثناء قيامه بدوره فى مسلسل "أولاد آدم" كنا نأخذ الطبيب ليعطيه الحقن خلال التصوير".



سمية عبدالمنعم إبراهيم اثناء الحوار عن والدها سمية عبدالمنعم إبراهيم اثناء الحوار عن والدها

وأضافت "بعدها بشهر وأثناء عرض مسرحية «5 نجوم» على مسرح السلام، قال لشقيقتى سهير فى أحد الأيام: "أنا سددت فلوس الجزار والبقال وليس علينا أى أموال لحد"، ثم دخل لينام ساعة قبل نزوله للمسرح، ودخلت أختى سهير لتستأذنه بالخروج، فانتفض، وقال لها: "إزاى ماتصحنيش الساعة 7 وعندى مسرح"، وارتدى ملابسه بسرعة، وبمجرد نزوله نادانا عامل الجراج، حيث وقع والدى وطلب كوب ماء، واصطحبناه بسرعة للطبيب الذى أوصانا بنقله فورًا للمستشفى، لكنه توفى فى 17 نوفمبر ونفذنا وصيته، فخرجت جنازته من المسرح القومى ودفن بقريته فى 19 نوفمبر 1987 إلى جوار والده ووالدته وشقيقه"

صلاح قابيل

وتحدث عمرو صلاح قابيل عن ملابسات وفاة والده الفنان الكبير صلاح قابيل فى حوار لليوم السابع قائلا "كان مقررا أن يقوم والدى بدورعلوان أبو البكرى، ووقتها كان يصور مسلسل عصر الفرسان، وتوفى قبل تصوير آخر مشاهده فقام ابن عمه الملحن والصحفى محمد قابيل الذى يشبهه بتصوير آخر مشاهده فى هذا المسلسل".

تابع :"صور والدى 8 مشاهد فقط من مسلسل ذئاب الجبل قبل وفاته، وكان سعيدا بهذا الدور لكن القدر لم يمهله لاستكماله".

عمرو صلاح قابيل أثناء الحوار عن والدى

وأضاف عمرو صلاح قابيل "والدى لم يكن مريضا بالسكر أو أى مرض مزمن كما أشيع عنه بأنه توفى بسبب غيبوبة سكر، ولكن يوم 1 ديسمبر عام 1992، وكان موافقا يوم ثلاثاء أفطر معنا هنا، ثم سلم علينا ونزل للتصوير، وبعد ساعات عرفت أنه عاد للبيت متعبا يشكو من ازدياد آلام الصداع الذى كان يعانى منه قبلها بأيام، وارتفع ضغطه، ثم سقط وتم نقله للمستشفى فى حالة حرجة، حيث أصيب بنزيف فى المخ أدى إلى غيبوبة، وعندما ذهبت للمستشفى ورأيته عرفت أنها النهاية لتدهور حالته، وبعدها توفى فى 3 ديسمبر 1992.

عبدالله غيث

كما كشف الحسينى عبدالله غيث ابن عملاق الفن الفنان الكبير عبدالله غيث تفاصيل وفاة والده الذى ظل يعمل ويتحامل على نفسه رغم المرض.

وقاال الحسينى عبدالله غيث: "حيث شعر بآلام المرض أثناء مسرحية «آه ياغجر»، ولكنه تحامل على نفسه حتى انتهت المسرحية، وعندما كنا نراه يتألم فى الكواليس كنا نطلب منه التوقف عن التمثيل والذهاب للطبيب، فكان يقول: «عندما أقف على المسرح لا أشعر بأى تعب، ووكان وقتها أيضا يشارك فى اخر أدواره وهو مسلسل ذئاب الجبل الذى توفى قبل استكمال مشاهده فيه».

يكمل الحسينى قصة مرض ووفاة والده، متابعًا: «بعد انتهاء المسرحية عرضناه على الأطباء، وأكدوا ضرورة دخوله المستشفى فورًا، وقال لى الطبيب إن حالته متأخرة جدا وإن السرطان تملك منه، وظل والدى لمدة 18 يومًا فى المستشفى، يحاول أن يخفى آلامه الرهيبة أمامنا، وينهار بعد أن نتركه من شدة الألم حتى توفى فى 13 مارس 1993».