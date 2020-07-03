شكرا لقرائتكم خبر عن تعشق اللون الأبيض.. لقاء الخميسى تتألق فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة لقاء الخميسي خلال أحدث صور لها عبر حسابها على موقع انستجرام، من خلال أكثر من صورة شاركت بها محبيها ومتابعيها، حيث تميزت خلالها باللون الأبيض تماماً، التي بدا أنها تعشقه للغاية، حيث علقت على الصورة بكلمات تعكس ذلك، قبل أن تتمنى لمتابعيها أن يهنئوها بيوم رائع.

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وكانت أبدت الفنانة لقاء الخميسى استياءها الشديد من تناول عدد من وسائل الاعلام، مداخلتها فى برنامج "التاسعة" الإعلامى وائل الابراشى على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، بشكل مستفز - على حد وصفها - خاصة فيما يتعلق برد فعلها بعدما خرجت شائعة إصابة زوجها حارس المرمى محمد عبد المنصف بفيروس كورونا.وأكدت لقاء الخميسى لـ"الخليج 365" أن كل كلامها فى المداخلة مع وائل الابراشى كان على سبيل الضحك والهزاز ، لاسيما وأنها عندما قرأت شائعة اصابة زوجها محمد عبد المنصف بـ"كورونا" ضحكت لأنها على علم بأن المسحة التى أجراها جاءت نتيجتها سلبية وأنه لا يعانى من شىء، حتى رد فعلها معه فى المنزل كان كله دعابة وهزار وضحك كما هو معتاد فى حياتهما.

وتابعت لقاء أنه رغم أن حديثها فى مداخلتها مع الابراشى كان واضح بأن ضحك وهزار، إلا أن بعض وسائل الاعلام تناولت الأمر بشكل به قلة أدب وسخافة حيث وصل الأمر بهم إلى كتابة عناوين بأن لقاء الخميسى طردت زوجها من المنزل! وأشياء من هذا القبيل، مشددة إلى أن وسيلة ستتناول علاقتها مع زوجها بهذا الشكل الوقح لن تتهاون معها وستقاضيها.