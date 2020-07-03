نسرين طافش: ازرع الحب فى قلبك ليزهر فى عالمك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتاد الفنانة نسرين طافش على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر سواء من خلال صور جديدة لها، أو حتى عبر الكيفية التى تقضى بها يومها، مثلما حصل مؤخراً حينما نشرت صورة لها من أحدث جلسة تصوير ظهرت فيها وشعرها ممدد بالكامل إلى الخلف وعليه مجموعة من الورود التى تميزت على شاكلة قلوب، حيث علقت على الصورة بكتابة "ازرع الحب فى قلبك ليزهر فى عالمك.. يومكم حب".
نسرين طافش
على جانب آخر استنكرت الفنانة نسرين طافش، وقوع جريمة اغتصاب طفل سورى من قبل شباب لبنانيين التى هزت لبنان، متسائلة "أين منظمة حقوق الطفل من جريمة اغتصاب الطفل السورى متى يحاسب الوحوش مغتصبين الطفل السورى فى لبنان".
وقالت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "كم طفل آخر يجب أن يغتصب حتى تتم محاسبتهم بعيدا عن الطائفية وباسم الإنسانية.. اللهم انزل بهم وبأمثالهم أقسى درجات العقوبة ليكونوا عبرة لكل من يعتبر".
وذلك بعدما هزت جريمة اغتصاب طفل سورى فى لبنان الرأى العام اللبنانى، حيث تعرض طفل سورى يبلغ من العمر 13 عاماً لاغتصاب متكرر وتحرّش واعتداء من قبل 3 شبان لبنانيين فى بلدة سحمر فى البقاع اللبنانى، الرأى العام أجمع، وسط مطالبات بمعاقبة الفاعلين، بحسب "العربية نت".
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