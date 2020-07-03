شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش: ازرع الحب فى قلبك ليزهر فى عالمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتاد الفنانة نسرين طافش على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر سواء من خلال صور جديدة لها، أو حتى عبر الكيفية التى تقضى بها يومها، مثلما حصل مؤخراً حينما نشرت صورة لها من أحدث جلسة تصوير ظهرت فيها وشعرها ممدد بالكامل إلى الخلف وعليه مجموعة من الورود التى تميزت على شاكلة قلوب، حيث علقت على الصورة بكتابة "ازرع الحب فى قلبك ليزهر فى عالمك.. يومكم حب".



نسرين طافش

على جانب آخر استنكرت الفنانة نسرين طافش، وقوع جريمة اغتصاب طفل سورى من قبل شباب لبنانيين التى هزت لبنان، متسائلة "أين منظمة حقوق الطفل من جريمة اغتصاب الطفل السورى متى يحاسب الوحوش مغتصبين الطفل السورى فى لبنان".