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شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تنشر صورا مع والدها.. وتعلق: "ربنا يديك الصحة يا بابى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة نرمين الفقى، جمهورها ومتابعيها صورا جديدة مع والدها، حيث نشرت نرمين عبر حسابها على "انستجرام"، صورا مع والدها وعلقت عليها، "ربنا يديك الصحة يا بابى"، الأمر الذى جعل المتابعون يدخلون فى وصلة من التعليقات متغزلين فيها وفى أخلاقها، ودعوات بأن يديم على والدها الصحة، ورغم أن الصور التى نشرتها نرمين الفقى تعود لأكثر من عام، إلا أن متابعى نرمين تفاعلوا مع الصور.
نرمين الفقى على انستجرام
وكانت نرمين الفقى قد احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، وشاركت متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لأحدي احتفالات عيد ميلادها المستمرة والذي أعد لها كمفاجأة في إحدى الأماكن.
نرمين الفقى ووالدها
نرمين ووالدها
وظهرت الفقي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، وهي تقوم بتقطيع تورتة عيد ميلادها وتمسك في يديها بوكيه ورد من الاحتفالات، وسرعان ما استقبلت الكثير من التعليقات على الفيديو.
واحتفلت الفنانة نرمين الفقى بعيد ميلادها، الأحد 21 يونيو الماضى، والتى استطاعت أن تتواجد بقوة منذ ظهورها سواء كان من بوابة الإعلانات التليفزونية أو من خلال ظهورها في العديد من الأعمال الفنية سواء في مجال الدراما أو السينما، وتتميز نرمين الفقى بجمالها ورقتها ورشاقتها التي دائما تظهر بها حتى انها تشارك جمهورها بالعديد من الصور التي تنال اعجابهم، كل هذه الأمور جعلتها أن تكون فتاة أحلام الكثير من الشباب.
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