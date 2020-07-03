شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تتذكر عزت أبو عوف: وحشتنى يا صاحبى وسيرتك الحلوة مكملة بيك وبولادك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة القديرة يسرا، الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان الكبير عزت أبو عوف، مؤكدة أن كان نعم الأخ والصديق، قائلة: "وحشتنى يا صاحبى وأخويا وصديقى وعشرة عمرى، سيرتك الحلوة مكمله بيك وبولادك وحبايبك".





ونشرت يسرا، عبر حسابها على تويتر، عدة صورة جمعتها بالفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "فاتت سنة وكأنه لسه النهاردة.. وحشتنى يا صاحبى وأخويا وصديقى وعشرة عمرى، سيرتك الحلوة مكمله بيك وبولادك وحبايبك، كنت نعمة الأخ والصديق.. فى الجنة ونعيمها يا صديق العمر".

ومر عام كامل، على رحيل الفنان القدير عزت أبو عوف الذى توفى العام الماضى عن عمر يناهز 70 عاما بعد أن خضع لجراحة فى القلب عام 2015 وتعافى منها، لكنه عانى من مشكلات صحية أدت لتدهور صحته.

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وكان الدكتور عزت أبو عوف يتميز بصفات قلما أن تتجمع فى شخص واحد أو يتفق عليها أكثر من شخص فهو كان صاحب أخلاق لايختلف عليها أى شخص فى الوسط الفنى وكان بقلبة طيبة اتفق عليها الجميع كان خدوم جنتل مان .





وكان النجاح دائمًا حليفه منذ طفولته حيث تخرج فى كلية الطب وعمل طبيب أمراض نساء وتوليد، ولكنه لم يترك شغفه الأول وهو الموسيقى، انضم أبوعوف إلى أكثر من فرقة غنائية ثم فرقة "Les Petits Chats" التى اشترك فيها مع مجموعة من الموسيقيين الشباب آنذاك منهم عمر خورشيد وعمر خيرت وهانى شنودة، "Black Coats" التى تفككت بعد فترة، وأسس فرقة تجمعه بشقيقاته الأربع، والتى تفككت أيضاً بعد نجاحهم الكبير.

تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لعدة سنوات، وتم لأول مرة خلال فترة رئاسته للمهرجان استضافة الممثلة الفرنسية، جوليت بينوش، والنجم الأمريكي، ريتشارد جير، وذلك فى الدورة الـ 34 للمهرجان، كما أنه له ابنة تعمل بمجال الإخراج هى مريم أبو عوف.

لم تقتصر براعة أبو عوف على الموسيقى والغناء فقط، بل امتدت إلى التمثيل أيضاً، فقدم مجموعة مميزة من الأفلام التى بدأها بـ"آيس كريم فى جليم" للمخرج خيرى بشارة، عام 1992، وشارك خلال تلك الفترة التى امتدت إلى 27 عاماً، فيما يقرب من 200 عمل ما بين الدراما التليفزيونية والسينمائية وكان كلمة سر نجاح أى عمل فنى يشارك فيه لذلك كان يكون أول من يوقع فى اى عمل فنى بعد صاحب البطولة المطلقة فورا لانشغاله الدائم.