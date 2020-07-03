شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وفاة الفنان والشاعر محمود جمعة بعد 10 أيام فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد معاناة استمرت لفترة تجاوزت الـ 10 أيام رحل الفنان محمود جمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، داخل أحد مستشفيات مدينة بنها، وفي السطور التالية تفاصيل فترة معاناته مع المرض

بدأت المعاناة بعد إصابة الفنان محمود جمعة منذ ١٠ أيام بوعكة صحية أدخلته في غيبوبة مما استدعي نقله لغرفة العناية المركزة داخل مستشفى بنها الجامعي.

وبدأ الفنان الراحل الاستجابة للعلاج منذ ٣ أيام وشهد تحسن ملحوظ ولكنه ظل داخل غرفة العناية المركزة، ومنع الأطباء أي زيارات له طوال هذه الفترة رغم تأكيدهم بزوال مرحلة الخطر، ولكن القدر لم يمهله المزيد من الوقت حتى وافته المنية.

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محمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى، كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الازرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة.

والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ماجدة زكي كل من الفنان محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقى، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام.