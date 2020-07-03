شكرا لقرائتكم خبر عن الراحل محمود جمعة.. موهبة حقق نجوميته بعد الستين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن تخيم على الوسط الفنى بشكل عام والوسط المسرحى بشكل خاص بعد وفاة الشاعر والفنان القدير محمود جمعة منذ قليل بعد صراع مع المرض، فالفنان محمود جمعة تمتع خلال مشواره الفنى بكتابته الراقية للشعر وعرف بصوته الرصين وأدائه العظيم وخبرته الكبيرة التى أبهرت الجميع ، ويعد دور " الشيخ صالح " الذى قدمه فى مسلسل كلبش للمخرج بيتر ميمي من أعظم أدواره، فقد قدمه بإتقان شديد جعله يبهر الجميع ، وقد وصفه مخرج العمل قائلا " فنان قدير أخذ حقه متأخرا ".

فمحمود جمعة هو موظف بالإدارة العامة للمسرح ، عرف كشاعر كبير قدم العديد من كلماته لنجوم الطرب أمثال على الحجار ومحمد الحلو ، كما يعتبر رائد من رواد المسرح الغنائى فى عصره ، حيث قدم العديد من الأغانى للمسرح المصرى سواء مسرح الدولة أو مسرح الثقافة الجماهرية الذى ينتمى إليه ، ومن أشهر مسرحياته عنبر رقم ٦ للمخرج سمير العصفورة والتى قدمت على مسرح الطليعة ، ومسرحية شفيقة ومتوفى للمخرج دكتور أشرف زكى والتى قدمها على مسرح الغد من بطولة حنان ترك .

Advertisements

دخل التمثيل فى سن الخمسين ، وسطع نجمه فى سن الستين ، ومن أهم الأعمال التى قدمها مسلسل لمس أكتاف ، مسلسل زلزال ، ومسلسل قابيل ، ومسلسل بحر ، فيلم الفيل الأزرق ٢ ، وتعد أخر الأعمال التى قدمها مسلسل قوت القلوب التى عرض اسمه قبل السباق الرمضاني من بطولة ماجدة ذكى ، محمد أنور ، إسلام جمال ، سهر الصايغ، كارولين عزمى ، ديانا هشام ، ومن إخراج مجدى أبو عميره وتأليف محمد الحناوي .