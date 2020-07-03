شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يستعد لطرح أحدث أغانيه "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح أغنية جديدة قريبا بعنوان "تيك توك"، وذلك بعد انضمامه لقائمة النجوم المصريين والعرب، الذين دشنوا حسابات عبر تطبيق الفيديوهات القصيرة، "تيك توك".وأعلن رمضان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، عن طرح الأغنية قريبا ناشرا صورة ظهر فيها مرتديا بدلة صفراء اللون، صحبها بتعليق: "قريبا.. أغنية تيك توك".





وكان النجم محمد رمضان، كشف عن تعاون مرتقب مع الفنان أحمد فهمي، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر رمضان وهو يتوسط الفنان أحمد فهمى، وكتب قائلاً "قريباً"، ليشير الى تعامل غنائي بينهما في القريب العاجل، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعل كبير من قبل جمهور رمضان الذي تسائل عن محتوي الأغنية الجديدة.



