شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص صيف رانيا يوسف الساخن × 12 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق فصل الصيف الذى ينتظره النجوم والنجمات من كل عام، للسفر فيه إلى المدن الساحلية والاستماع بأجواء الصيف أمام البحر، خاصة أن ذلك يأتى بعد فترة طويلة من تصوير أعمالهم التى تعرض على مدار العام وخاصة أعمال شهر رمضان التى يتم التصوير فيها بشكل مكثف، والذى يتسبب فى إجهاد الفنانين ورغبتهم فى الاسترخاء.

ومن النجمات اللاتى يحصرن على الاستماع بأجواء الصيف ونشر صور من أوقاتهن فى الإجازة الصيفية على البحر، الفنانة رانيا يوسف التى تقضى إجازتها الصيفية حالياً، وتحرص على نشر الصور الخاصة بها على السوشيال ميديا، ودائما ما تثير رانيا الجدل مع كل صورة تنشرها من إجازتها الصيفية، خاصة أنها تظهر بشكل مثير سواء بالكاش مايوه أو الفساتين الجريئة.



رانيا يوسف

وفى سياق آخر قاربت رانيا يوسف على الانتهاء من تصوير مسلسل "الحرامى" الذى تخوض به تجربة جديدة فى الدراما التليفزيونية، والذى ينتمى نوعية أعمال الـ10 حلقات، ويشارك فى بطولته الفنان بيومى فؤاد وأحمد داش كارولين عزمى ورنا رئيس ويخرجه محمد سلامة ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

كما تستعد رانيا يوسف لتصوير الموسم الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" الذى تم عرضه بداية العام الجارى، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندى واستكمله وائل فرج.

وتنتظر رانيا عرض الموسم الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بعد عرض الموسم الأول فى فبراير الماضى، والعمل يشارك فى بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف

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رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف