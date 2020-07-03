شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد توم كروز.. كم مرة لجأ للجري فى أفلامه.. الرقم صادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد النجم العالمي توم كروز، حيث يكمل عامه الـ 58، ويبدو أن عيد ميلاد كروز سكيون مختلفا هذا العام، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا فى العالم وتوقف تصوير العديد من الأعمال وتعطلها، ومنها واحد من أعمال كروز نفسه وهو الجزء السابع والجديد من سلسلة الأكشن الشهيرة Mission: Impossible 7، والذي حصل على الضوء الأخضر من جديد لإعادة استكمال التصوير في سبتمبر المقبل بعد التوقف الذي شهده الفيلم بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

فيما يعكف أيضا كروز علي ظل الجائحة علي التحضير لفيلم جديد حيث يتعاون النجم الأمريكى "توم كروز" مع وكالة الفضاء الأمريكية NASA لتصوير أول فيلم في الفضاء الخارجي، وذلك وفقًا لمدير وكالة ناسا جيم بريدنستين، وبالرغم من أن تفاصيل المشروع غير واضحة بعد، لكن بريدنستين يقول إن الفيلم سيجري على متن محطة الفضاء الدولية.

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توم كروز واحد من أبرز النجوم حول العالم ممن يعشق المشاهد الخطرة ونادرا ما يقوم باستخدام دوبلير أو بديل لتجسيدها وهو ما يجعله دائم الحفاظ علي رشقاته وليقاته البدنية رغم التقدم في العمر، ومن الطريف والذي وضع موقع imdb يده عليه هو أن كروز دائم الجري في أفلامه فله العديد من المشاهد بأفلام الحركة التي قدمها خلال مسيرته وهو يجري تلك المشاهد الذي جمعها الموقع لتصل إلي 28 فيلم وهو ما رصدته الموقع بالفيديو.