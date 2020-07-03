شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام جديدة تتناول كفاح العبيد نحو الحرية أبرزهم فيلم ويل سميث Emancipation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر، اليوم الجمعة، ذكرى تحرير العبيد فى مستعمرة جزر الأنتيل عام 1948، وهى واحدة من المناسبات المهمة فى تاريخ العبودية والذى رصدته السينما العالمية وأرخت له عبر سنوات طويلة، لما للعبيد من نضال كبير للوصول إلى الحرية، والتخلص من الهيمنة التى سيطرت على أصحاب البشرة السمراء لسنوات طويلة والمعاناة التى عانى منها هؤلاء البشر على يد الأغنياء ممن كانوا يعاملونهم بالسياط، ويعانى من آثار تلك التصرفات أصحاب البشرة السمراء إلى الآن فقبل أسابيع قليلة شهد العالم موجة غضب داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء خاصة مع مقتل المواطن الأمريكى جورج فلويد على أيدى الشرطة.

وبالتزامن مع ذكرى التحرر من العبودية نجحت منصة Apple فى شراء للحقوق الحصرية لفيلم Emancipation، للنجم العالمى ويل سميث، من إخراج أنطوان فوكوا، بقيمة تتراوح ما بين 100 لـ 120 مليون دولار، وهو المشروع الجديد الذى من المقرر تنفيذه العام المقبل.

الفيلم يلعب سميث به دور عبد هارب من العبودية فى رحلة عبر مستنقعات لويزيانا لمدة 10 أيام حافى القدمين، وهى قصة حقيقة لعبد انضم إلى جيش الاتحاد ولقب بصاحب الظهر البائس بسبب علامات الضرب بالكرباج علي ظهره.

وشهد العام الجارى 2020 على تقديم فيلم EMPEROR والذى عرض فى نطاق محدود والمستوحي من قصة سليل أحد ملوك أفريقيا يتحول إلى عبد، ويتناول الفيلم كفاحه من أجل نيل الحرية، إضافة إلى فيلم Antebellum والذي من المقرر أن يعرض في أغسطس المقبل.

فيلم الأكشن والسيرة الذاتية والدراما Harriet ورغم عرضه فى أواخر 2019 فى رحلته مع المهرجانات والدور العرض إلا أنه لايزال من المقرر استكمال رحلة عرضه فى عدد من الدول فى 2020، وهو من إخراج كاسى ليمونس، ومن بطولة سينثيا اريفو، ليزلى أودوم جونيور، جو ألوين، كلارك بيترز، فانيسا بيل كالوي، عمرج. دورسي، هال هنري هنتر، تيم جين، نيك باستا، جوزيف لي أندرسون، أنطونيو بيل، جانيل مونيه.

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وتدور أحداث فيلم Harriet حول الناشطة هاريت توبمان التي هربت من العبودية مع عدد من العبيد والذين وضعوا في مواجهة الشدائد المتنامية قبل الحرب الأهلية.