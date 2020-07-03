شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ينشر صورة لابنة زوجته مع سمية الألفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورة عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام ظهرت فيها والدته الفنانة القديرة سمية الألفى وهى تتلقى هدية من حفيدتها مريم عبارة عن شيكولاته وماج، وما إن نشر الصورة حتى أثار تعليقات متابعيه ممن حرصوا على الاستفهام حول مريم خاصة أنه من المعروف أن له ابنة وحيدة هى لينا.

إلا أن مريم التى نشر الفيشاوى صورها هى ابنة زوجته ندى كامل، ولم تكن تلك المرة الأولى التى يقوم فيها بنشر صور بنات زوجته حيث سبق وقام بالأمر على حسابه عبر موقع إنستجرام.

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وكان قد عبر الفنان أحمد الفيشاوى عن سعادته بالعودة إلى الجيم مرة أخرى لممارسة الرياضة مثلما ظهر خلال صورتين مع زوجته نشرهما عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، وعلق عليهما بكتابة "Back at the gym"، وهى الصور التى تفاعل معها متابعوه خلال التعليقات.

على جانب آخر يستعد أحمد الفيشاوى لتصوير أحدث أعماله الفنية ممثلة فى فيلم "30 مارس"، حيث انضم الفنان محمد شاهين، إلى أسرة الفيلم الذى يقوم ببطولته النجوم خالد الصاوى ودينا الشربينى وأحمد الفيشاوى، والمقرر طرحه فى دور العرض السينمائى الفترة المقبلة، حيث يعد شاهين أحدث المنضمين للعمل، الذى كتبه حميد المدنى، ويخرجه أحمد خالد موسى.

وفى سياق متصل، يعاين فريق العمل بقيادة أحمد خالد موسى أماكن التصوير حالياً، من أجل البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة، حتى يمكن للممثلين الانتهاء من التصوير لانشغالهم بأعمال أخرى، وتعاقدت الشركة المنتجة حتى الآن على بطولة الفيلم كل من خالد الصاوى، أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، وندى موسى، وصبرى فواز، محمد على رزق.