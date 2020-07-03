شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت والكينج والحجار ومدحت نجوم ضمن 40 حفلا صيفيا بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج استئناف النشاط الفنى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الذى يتضمن 40 حفلا فنيا متنوعا فى المسارح المفتوحة، والتى تقرر إنشائها والعمل بها خلال فترة الصيف بإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى بالأوبرا، ويشارك فيها كوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ إيهاب يونس ، بغدادى بيج باند ، فرسان الشرق للتراث ( عرض ريا وسكينة ) ، سعيد الارتيست ، نسمة محجوب ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الرقص المسرحى الحديث ( عرض دموع حديد ) ، فرقة باليه اوبرا القاهرة ، نوران ابو طالب ، وسط البلد الى جانب فرق الموسيقى العربية بالأوبرا ( عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى ) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.

وصرح الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا أن فعاليات استئناف الحفلات تنطلق فى الثامنة مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجى بسهرة طربية يشارك فيها نجوم فرق الموسيقى العربية مى فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلى، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى، الذى يشارك لأول مرة وبقيادة الدكتور مصطفي حلمى وإشراف فني للفنانة جيهان مرسي رئيس الإدارة المركزية للموسيقي الشرقية ، وأضاف ان مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " يستقبل جمهوره فى مدينة الثغر بحفل يقام الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفار ويضم باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا أداء ياسر سعيد ، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، إسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين أداء محمد الخولي ، شط إسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى أداء أغنية عمار يا إسكندرية .

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بالإضافة إلي سلسة وهابيات التى تضم روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب حيث يقام حفل على المسرح المكشوف فى الثامنة مساء الأحد ١٢ يوليو حفلا يضم مجموعه من روائع الحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بقيادة المايسترو حازم القصبجى ومشاركة المطربين إيمان عبد الغني ، آيات فاروق ، احمد عصام واحمد نافع.

وأشار صابر إلى أن حجز الحفلات متاح إلكترونيا عبر الموقع الرسمى لدار الأوبرا، مؤكدا جاهزية الأوبرا لاستقبال ضيوفها من خلال تباع الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين والتى تتمثل فى استقبال 25 ‎%‎ من الطاقة الاستيعابية للمسارح ، دخول الجمهور من خلال بوابات التعقيم الذاتي بعد قياس درجة الحرارة ، مسافات التباعد بين الحضور ، تطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام بارتداء الأقنعة الطبية الى جانب توزيع مطبوعات إرشادية توعوية علي الجمهور أثناء دخولهم الحفل .