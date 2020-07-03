تامر حمزة ناعيا محمود جمعة: "مع السلامة.. وسلامنا للحبايب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المخرج تامر حمزة، على نعي الفنان القدير محمود جمعة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، داخل مستشفى بنها الجامعي.

ونشر حمزة، صورة للراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. مع السلامة يا عم محمود.. وسلامنا للحبايب".

وكان الفنان القدير الراحل محمود جمعة، تعرض لوعكة صحية مؤخرا، ودخل على إثرها في غيبوبة وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي منها "كلبش" و"بحر" و"بركة" و"زلزال".