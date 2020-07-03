مجدى عبيد لـ"الخليج 365": أسرة محمود جمعة تتواجد بالمستشفى.. ولم يحددوا موعد الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

نعى الفنان مجدي عبيد، صديقه الفنان الراحل محمود جمعة، الذي وافته المنية منذ ساعات قليلة داخل مستشفى بنها الجامعي.

وأكد عبيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسرة الراحل تلقت خبر وفاته من الأطباء بالمستشفى عقب صلاة الظهر، وهم يتواجدون حاليا داخل المستشفى.

وتابع، أنه لم يتحدد حتى الآن أي تفاصيل حول الجنازة والعزاء.

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وأضاف، أن الأطباء كانوا أخبروا أسرة الراحل، مساء أمس الخميس، بتحسن حالته الصحية عبر الهاتف.

وكان الفنان القدير الراحل محمود جمعة، تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، ودخل على إثرها في غيبوبة وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي منها "كلبش" و"بحر" و"بركة" و"زلزال".