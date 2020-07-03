الفيشاوي ينشر صورة جديدة لوالدته ويكشف عن هدايا تلقتها اليوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن أحدث صورة لوالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي. ونشر الفيشاوي، صورة لوالدته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مريم جابت لجدتها شيكولاتة ومج.. جمعة مباركة". يذكر أن أحمد الفيشاوي، انتهى من تصوير فيلم "الحارث"، من إنتاج شركة "سكوب" بطولة: ياسمين رئيس وعلي الطيب وعمرو عبدالجليل وباسم ‏سمرة وأسماء أبو اليزيد ومحمد ‏علاء ‏ومحمود الليثي ‏ورشدي الشامي ونهى عابدين وعارفة عبدالرسول‎، من إخراج محمد نادر.

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