قبل عرضها.. هالة صدقي تشوق الجمهور لآخر حلقات "ليه لأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شوقت الفنانة هالة صدقي، الجمهور للحلقة الأخيرة من مسلسل "ليه لأ"، والمقرر عرضها غدًا السبت، على شاهد vip.

ونشرت هالة، صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هو إيه الحكاية؟، مين اللي مع عاليا ده.. بكرة آخر حلقة، والبت متجوزتش ولا رجعت البيت، تفتكروا إيه اللي هيحصل في آخر حلقة".

مسلسل "ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال في الفكر، إضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

ويعرض مسلسل" ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.