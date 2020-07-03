عمر الشناوي لـ"الخليج 365": "ليه لأ خطوة ناجحة بمشواري.. ومشاهد الحب الأصعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

تنتهي غدا السبت، حلقات مسلسل "ليه لأ"، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية ذات الـ ١٥ حلقة.

وأعرب الفنان عمر الشناوي، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن دوره في المسلسل، مؤكدا أن الجمهور سعيد بالعمل، وأن كل ردود الفعل كانت إيجابية منذ الحلقة الأولى.

وقال الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ليه لأ.. تجربة ناجحة في مسيرتي الفنية، والحمد لله المسلسل عامل نسبة مشاهدة حلوة أوي، والناس كلها مبسوطة منه، وتجربة وخطوة للأمام في مشواري الفني".

وتابع: "جذبني للموافقة على هذه التجربة.. القصة نفسها عجبتني وكانت أكتر حاجة شداني للتعاقد عليه، وأيضا كونها فكرة جديدة، وبتتكلم عن حاجات في المجتمع وليه لأ منعملهاش".

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وعن كواليس العمل، فقال: "كانت جميلة، وكل الناس كانت لطيفة مع بعضها خلال مراحل التصوير.. والحمد لله، الكواليس مكنتش صعبة بالنسبالي، والمشكلة كانت تكمن أننا كنا نصور في ظل أزمة كورونا".

وعن رأيه في نوعية الأعمال ذات الـ15 حلقة، قال: "أراها أفضل من الفورمات الثابتة ذات الـ٣٠ حلقة، لأن هذه النوعية من الدراما بتبقى القصة فيها مشدودة أكتر وبعيدة عن أي مط، وهو ما قد يكون في أغلب المسلسلات الطويلة، وميزتها أنها مرتبطة أكتر بالقصة وليس عدد الحلقات".

وأضاف: "شخصيتي التي قدمتها بالمسلسل كانت لها علاقة بقصة حب، ولم تكن سهلة بالنسبالي إنها تتمثل، لأن مثل هذه الأدوار تحتاج لمجهود أكبر من العادي، وكل المشاهد مكنتش سهلة بالنسبالي، فتمثيل الحب أصعب من المشاهد العادية، لأني فجأة بلاقي نفسي في قصة حب بعيدة عن الواقع".

مسلسل" ليه لأ" يتناول عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال في الفكر، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الآباء.

ويعرض مسلسل "ليه لأ"، عبر منصة شاهد vip، والعمل بطولة: أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، عمر الشناوي.