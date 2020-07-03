محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان محمود جمعة، داخل مستشفى بنها الجامعي.

ونشر زكي، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

وكان الفنان محمود جمعة، قد تعرض لوعكة صحية مؤخرًا، ودخل إثرها في غيبوبة، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي، واستمر بها حتى وافته المنية.

يُذكر أن، آخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبوعميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي مثل: "كلبش، بحر، بركة، وزلزال".