بعد اتهامها بالتنمر.. إسعاد يونس تحذف ما كتبته عن "فتزحية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قامت الفنانة إسعاد يونس، بحذف منشور وضعته قبل يوم تقريبًا على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، حكت خلاله قصة أكدت أنها حقيقية، وأنها وقعت بالفعل في بيتها وقت أن كانت طفلة.

منشور إسعاد الذي تحدثت فيه عن فتاة تُدعى فتحية أو "فتزحية"، أحضرها لبيتهم رجل فلاح كما كانت هي العادة في ذلك الوقت، لتخدمهم، ورغم رفض والدة إسعاد قبولها في البداية، لأن لديهم "دادة أمينة"، التي تقوم بكل شئون البيت، إلا أنها وافقت في النهاية بعد إصراره، وكلامه عن حالة أسرة الفتاة الاجتماعية، واحتياجهم للعمل.

Advertisements

مقال إسعاد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اتهموها بالتنمر، واعتبروه سقطة أخلاقية، إذ أمعنت في وصف شكل الفتاة، بطريقة لا تخل من السخرية، وهو ما أثار حفيظة الجمهور. وبعد أكثر من 24 ساعة تقريبًا، اختارت أن تحذف المنشور من صفحتها.