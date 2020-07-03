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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قامت الفنانة إسعاد يونس، بحذف منشور وضعته قبل يوم تقريبًا على صفحتها الرسمية عبر موقع "فيسبوك"، حكت خلاله قصة أكدت أنها حقيقية، وأنها وقعت بالفعل في بيتها وقت أن كانت طفلة.
منشور إسعاد الذي تحدثت فيه عن فتاة تُدعى فتحية أو "فتزحية"، أحضرها لبيتهم رجل فلاح كما كانت هي العادة في ذلك الوقت، لتخدمهم، ورغم رفض والدة إسعاد قبولها في البداية، لأن لديهم "دادة أمينة"، التي تقوم بكل شئون البيت، إلا أنها وافقت في النهاية بعد إصراره، وكلامه عن حالة أسرة الفتاة الاجتماعية، واحتياجهم للعمل.
مقال إسعاد أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اتهموها بالتنمر، واعتبروه سقطة أخلاقية، إذ أمعنت في وصف شكل الفتاة، بطريقة لا تخل من السخرية، وهو ما أثار حفيظة الجمهور. وبعد أكثر من 24 ساعة تقريبًا، اختارت أن تحذف المنشور من صفحتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامها بالتنمر.. إسعاد يونس تحذف ما كتبته عن "فتزحية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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