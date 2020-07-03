خاص| كيف علق صدقي صخر على تشبيهه بمحمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع النجاح الذي حققه مع ظهوره في مسلسل "بـ"100 وش"، وبعده مسلسل "ليه لأ"، لفت الفنان صدقي صخر نظر الجمهور للتشابه الكبير بينه وبين اللاعب محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، ومع انتشار الحديث عن تقديم أعمال تتناول سيرة شخصيات فنية أو عامة في أعمال فنية، رشحه البعض لتقديم سيرة محمد صلاح.

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، علق صخر على الشبه بينه وبين صلاح، قائلًا "ده واقع واضح لازم نعيش معاه، والحمد لله إني في الآخر طلعت شبه حد محبوب مطلعتش شبه هتلر مثلا ولا حاجة"، مضيفًا "طبعا أحب إني أقدم سيرته في عمل فني أكون محظوظا جدا لو ده من نصيبي".

وعن جديده خلال الفترة المُقبلة، أشار لترشيحه للمشاركة في مسلسل جديد، لكن غير مسموح له حتى الآن الكشف عن تفاصيله، متابعًا "فيه موسيقى دايمًا بقدم covers أو أغاني بنعملها أنا ومريم الخشت ممكن ننزل كده أغاني تانية الفترة الجاية".

"ليه لأ" يُعرض على منصة شاهد VIP، بطولة أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، شيرين رضا، عمر الشناوي، هاني عادل، ناردين فرج، عمر السعيد، إخراج مريم أبو عوف.