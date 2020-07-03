بينها "La La Land" و""Godzilla.. أفلام السهرة الليلة على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحرص مجموعة من القنوات على عرض باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة، نوعًا من التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة الليلة 3 يوليو:

MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع الفيلم الرومانسي الموسيقي La La Land، إنتاج عام 2016، بطولة رايان جوسلينج وإيما ستون، من تأليف وإخراج داميان تشازل.

الفيلم حاز على 4 جوائز أوسكار عام 2017، وتدور أحداثه حول شاب وممثلة طموحة يقعان في الحب في مدينة لوس أنجلوس.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي، تعرض القناة الفيلم الدرامي If I Stay، إنتاج عام 2014، بطولة كلوي جرايس، جيمي بلاكلي، ميرايل اينوس، من إخراج ر.ج. كوتلر.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب جايل فورمان، تدور أحداثه عندما تتعرض العازفة الموسيقية ميا هال لحادث سير يتركها تترنح بين الحياة والموت ليوم واحد سيكشف لها عن الكثير، يتوجب عليها اتخاذ قرار لا يمس مستقبلها فقط بل مصيرها النهائي.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة الفيلم الخيالي Kong Skull Island، إنتاج عام 2017، من إخراج جوردن فوغت روبرتس.

تدور قصة الفيلم عندما يستكشف فريق متنوع يضم علماء وجنود ومغامرون جزيرة أسطورية لم تطأها قدم من قبل تقع في المحيط الهادئ. الآن وقد باتوا منعزلين عن العالم، ينطلق الفريق نحو عرين كونج المهيب، مشعلين بذلك فتيل المعركة المطلقة بين الإنسان والطبيعة.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Godzilla، إنتاج عام 2014، من إخراج غاريث إيفانز.

تدور أحداث الفيلم حول قصة أصل غودزيلا، وتقع الأحداث في الزمن الحاضر، بعد 15 سنة من اكتشاف عملاق في منجم بالفلبين، يخرج من الشرنقة كائنين آكلين للإشعاع، يسببان أضرارا كبيرة في اليابان وهاواي وغرب الولايات المتحدة.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم Inglourious Basterds، إنتاج عام 2009، بطولة براد بيت، كريستوف فالتز، ميلاني لوران، تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو.

تدور أحداث الفيلم مع اشتعال فتيل الحرب في أوروبا، تأخذ فرقة تضم جنودا أمريكيين على عاتقها مهمة جريئة تهدف إلى النيل من قادة الرايخ الثالث النازي.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Genius، إنتاج عام 2018، من إخراج أنيل شارما.

تدور أحداث الفيلم في أجواء مليئة بالحماس عن شاب يعمل في وكالة الاستخبارات الهندية يتوجب عليه مواجهة خصم حاد الذكاء كي يتمكن من العيش بسلام مع حبيبته.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Housefull، إنتاج عام 2010، من إخراج ساجد خان.

تدور أحداث الفيلم، عندما يعتقد تعيس الحظ آروش أن بإمكانه التخلص من سوء حظه إن عثر على حبه الحقيقي، ولكن في رحلته للبحث عن الحب الحقيقي، كذبة تؤدي إلى أخرى وأشخاص من مختلف مسارات الحياة يلتقون فجأة مما يسبب فوضى عارمة واضطراب.

