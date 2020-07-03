فن ومشاهير

هبوط في الدورة الدموية وراء وفاة محمود جمعة

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توفي منذ قليل الفنان محمود جمعة داخل العنابة المركزة بمستشفى بنها الجامعي عن عمر يناهز 71 عاما حيث كان يتلقى العلاج بها منذ عدة أيام إثر نقله بسبب إصابته بوعكة صحية شديدة تسببت في إصابته بهبوط في الدورة الدموية ووفاته اليوم. 

وأصيبت أبناء الفقيد بحالة انهيار فور سماعهم الخبر فيما لم تعلن الأسرة حتى الآن

تفاصيل وإجراءات الجنازة.

كان الفنان محمود جمعة أصيب بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها للمستشفى حيث أعلنت خلود جمعة، ابنته في وقت سابق تحسن الحالة الصحية لوالدها مشيرة انه بدأ في استرداد الوعي والتعرف على من حوله".
ولفتت إلى أن صحة والدها تحسنت كثيرا وبدأ

يستعيد الوعي، لكنه يعاني من بعض الاضطربات بسبب دخوله شبه غيبوبة.
وطالبت محبي وزملاء والدها بالدعاء له بأن يتخطى تلك الأزمة الصحية، ويقهر المرض كما تعود أن يقهر أصعب الظروف والأزمات وأن يتم الله نعمته بالشفاء العاجل والتام.
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية مسلسل"قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.
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