أعلن الإعلامي حسام حداد، شفائه من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
وكتب "حداد" عبر صفحته قائلا: "مساء الخير، الحمد لله، أخيراً أثبتت الفحوصات شفائي التام من ڤيروس كورونا، بعد أكثر من ٣٠يوماً قضيتهم في العزل المنزلي، فترة من أصعب فترات حياتي على المستويين النفسي والجسد".
وأضاف: "أود أن أشكر كل من وقف بجانبي فرداً فرداً، وبالتأكيد الشكر موصول لكل من حاول الاطمئنان علىحالتي الصحية بالاتصال أو بالرسائل واعتذر عن عدم الرد على الجميع".
وتابع: "فبالرغم من صعوبة هذه الفترة إلا أنها لم تكن لتمر أبداً دون هذا الكم الهائل من الحب والود الذين غمرتموني بهما جميعاً في تلك الفترة.. موعدنا قريب جداً إن شاء الله على شاشة قناة الحياة وبرنامج (الحياة اليوم) تسلموا وتعيشوا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه من فيروس كورونا.. حسام حداد: موعدنا قريب على قناة الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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