طرحت الفنانة أصالة منذ ساعات كليب أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
تخطى الكليب في اقل من ساعتين على عرضه حاجز الـ 100 ألف مشاهدة،وكانت أصالة قد أعلنت عن الأغنية خلال الأيام القليلة الماضية، وعرضتبعض الكواليس من العمل مع كاتب وملحن الأغنية محمد رحيم.
تعتبر هذه الأغنية الثانية لأصالة خلال شهر تقريباً، حيث قدمت قبل أسبوعين أغنيتها الخليجية "جيتني مكسور" والتي حصلت على أكثر من10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتلقى العمل ردود فعل إيجابية خاصة من جمهورها الخليجي الذي ينتظر أعمالها في هذا اللون الغنائي التي تقدمه بتميز.
الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج محمد القاضي، قدمت فيها رسالة من الحب والإنسانية والإيجابية للعالم مع لقطات إخراجية أعطت لروح الأغنية نكهة قيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقل من ساعتين .. كليب أصالة الجديد "الحب والسلام" يكسر الـ 100ألف مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.