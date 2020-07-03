في أقل من ساعتين .. كليب أصالة الجديد "الحب والسلام" يكسر الـ 100ألف مشاهدة

طرحت الفنانة أصالة منذ ساعات كليب أغنيتها الجديدة "الحب والسلام"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تخطى الكليب في اقل من ساعتين على عرضه حاجز الـ 100 ألف مشاهدة،وكانت أصالة قد أعلنت عن الأغنية خلال الأيام القليلة الماضية، وعرضت

بعض الكواليس من العمل مع كاتب وملحن الأغنية محمد رحيم.

تعتبر هذه الأغنية الثانية لأصالة خلال شهر تقريباً، حيث قدمت قبل أسبوعين أغنيتها الخليجية "جيتني مكسور" والتي حصلت على أكثر من

10 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب"، وتلقى العمل ردود فعل إيجابية خاصة من جمهورها الخليجي الذي ينتظر أعمالها في هذا اللون الغنائي التي تقدمه بتميز.

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الأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم، والكليب من إخراج محمد القاضي، قدمت فيها رسالة من الحب والإنسانية والإيجابية للعالم مع لقطات إخراجية أعطت لروح الأغنية نكهة قيمة.