نقيب المهن التمثيلية ينعى محمود جمعة بكلمات مؤثرة

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان الكبير محمود جمعة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "زكي" عبر حسابه قائلا : ورحل صديق العمر.. الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين للراحل الرحمة والمغفرة وطالبين من

الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويشار إلي أن كان تعرض الفنان الكبير إلي وعكة صحية منذ أيام نقل على إثرها إلي مستشفى بنها الجامعي، وذلك بعد دخوله في غيبوبة.

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‬يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة الدرامية

مسلسل" قوت القلوب"، ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد.

وتدور أحداثه حول تعمل قوت في مدرسة تحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب في حياته بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، ولكن سرعان ما تجد قوت نفسها في صراع غير محتمل.