كريم عفيفي بصورة مع أحمد عز: العسل كله

شارك الفنان كريم عفيفي جمهوره صورة جديدة مع النجم أحمد عز أثناء استمتاعهم بالأجواء الصيفية على البحر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق "عفيفي" على الصورة قائلا:

"العسل كله"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور متمنين لهما دوام النجاح والتفوق في حياتهما الفنية والشخصية.

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يذكر أن آخر أعمال النجم أحمد عز مسرحية "علاء

الدين" وشاركه البطولة كل من تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، هشام إسماعيل وغيرهم من النجوم، المسرحية من إخراج مجدي الهواري.

العمل يتناول قصة الحب الشهيرة بين "علاء الدين" والأميرة "ياسمين"، في إطار من الكوميديا والخيال العلمي، بالإضافة إلى الرومانسية بطريقة استعراضية غنائية.