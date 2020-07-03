بعد 36 عامًا.. نجوى إبراهيم ومنير في كليب "الناس في بلادي"

في لقاء فني نادر من نوعه، ظهرت الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم في كليب أغنية الكينج محمد منير "الناس في بلادي"، الذي طُرح مساء أمس على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أخذ الكليب طابعًا وطنيًا مميزًا، حيث يدخل منير فصول إحدى المدارس ويغني مع طلابه، وتتفاجأ نجوى بظهوره التي تقوم بدور مديرة المدرسة، ليدعوها منير بعد

ذلك للمشاركة معه في أغنيته مع الطلاب، وسجل أكثر من 45 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب".

يذكر أن، نجوى ومنير التقيا في عام 1984، عندما استضافته في إحدى برامجها الإذاعية "ستديو 84"، ليتحدث معها عن أنشطته الغنائية في ذلك الوقت.

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الأغنية كلمات الراحل عبدالرحمن الابنودي، ألحان: محمد رحيم، يقول مطلعها: "في جنوبك شمس وخضرا، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرقك صحرا، رملك ألماس وياقوت، فيكي الجغرافيا تعلم، وتاريخ فاضل يتكلم وعلمك على قلبي معلم وبنيت في العشق بيوت".

يذكر أن آخر إصدارات منير الغنائية كانت من خلال أغنية "موهوم"، التي طرحها في يوليو من العام الماضي، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان: وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم، وسجلت أكثر من 4 ملايين مشاهدة عبر "يوتيوب".